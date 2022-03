Ucraina: Kuleba, 'mondo metta fuori legge uso in pubblico simbolo 'Z''**

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto che il mondo metta fuori legge l'uso in pubblico del simbolo 'Z', presente sui carri armati russi in azione in Ucraina. "Dev'essere proibito - ha scritto su Twitter - il pubblico sostegno a questo atto barbaro, poiché il simbolo rappresenta i crimini di guerra commessi dai russi, che hanno raso al suolo città e assassinato migliaia di ucraini".