Ucraina: Fdi, 'obiettivo raggiunto su odg e no chiesto voto, lo ha fatto M5S-Leu'**

29 marzo 2022 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il governo ha accolto senza riformulazione il nostro odg. Per Fdi questo era l'obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Non c'era l'intento di mettere in crisi la maggioranza, non era un dispettuccio, non c'era alcuna volontà di strumentalizzazione da parte nostra. Tanto che non abbiamo chiesto il voto. La richiesta è arrivata da alcune forze della maggioranza: 5 Stelle e Leu". Lo spiega Isabella Rauti al termine della congiunta Esteri e Difesa sul dl Ucraina dove il governo ha accolto l'odg di Fdi sulle spese per la difesa.

"Il nostro odg non è mai stato un odg strumentale. Si tratta di un tema che sosteniamo da sempre, che era nel nostro programma elettorale. Il problema -aggiunge il capogruppo di Fdiu al Senato, Luca Ciriani - è dentro la maggioranza ed ora voglio vedere che faranno nel voto di fiducia sul dl che sembra ormai scontato. Ora il nostro odg sulle spese militare fa infatti parte integrante del decreto".