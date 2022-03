Ucraina: Mattarella, 'ripresi aggressivi egoismi nazionali, storia retrocede a Ottocento'

28 marzo 2022 a

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo dovuto assistere al riesplodere di aggressivi egoismi nazionali, al modo di quanto non avveniva dall'Ottocento, dai secoli scorsi. Un retrocedere della storia e della civiltà, che mai avremmo immaginato possibile in questo inizio di Millennio, assistendo a vittime di ogni età, dai bambini agli anziani; a devastazioni di città e di campagne, ad un impoverimento del mondo. Non riusciamo neppure a rinvenirvi una motivazione razionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Trieste.

"Si pensava, lo pensavo anch'io -ha confessato il Capo dello Stato- che questa drammatica esperienza" della pandemia, "vissuta da tutto il mondo contro un pericolo comune che ha messo a rischio il genere umano, avesse fatto comprendere anche a livello dei Governi degli Stati l'esigenza di ricercare condivisione, dialogo, collaborazione. Non poteva esservi richiamo più convincente di quello che è avvenuto e spingere tutti gli Stati e i popoli a fronteggiare insieme i nemici dell'umanità: la pandemia, quelle possibili in futuro, il deterioramento delle condizioni climatiche, le drammatiche conseguenze di aumento della povertà e di effetti di fame nel mondo. Appariva logico, sembrava anche possibile".