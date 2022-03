Ucraina: Mattarella, 'pensiero intenso per ucraini accolti in Italia'

28 marzo 2022 a

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) - "È importante apprendere che in questo ateneo vi sono numerosi studenti ucraini, ben accolti da questa università, a cui va il pensiero particolarmente intenso in questo periodo, in queste settimane". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Trieste.

"Il rettore ha bene indicato lo stato d'animo che a Trieste si esprime rispetto a quanto avviene in quel Paese così amico - ha ricordato il Capo dello Stato- nella drammatica condizione che sta attraversando".