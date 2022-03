Ucraina: Mattarella, 'pace sempre doverosa e possibile, cogliere spiragli disponibilità'

28 marzo 2022 a

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) - "Le ragioni della convivenza umana pretendono che si ponga fine alle guerre, la pace è sempre doverosa e possibile. Stiamo rispondendo cercando con insistenza di proporre dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente, per ritirare le forze di invasione, per trovare soluzioni politiche, pronti a contribuire a perseguirle non appena si aprissero spiragli di disponibilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Trieste.