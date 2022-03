Ucraina: Finocchiaro (Italiadecide), 'serve Ue politica forte e compiuta'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Nella prefazione a questo volume che oggi presentiamo, edito pochi mesi fa da italiadecide e dedicato al trentesimo anniversario della firma del Trattato di Maastricht, scrivevamo che non intendevamo solo ricostruire dal punto di vista storico, giuridico e politico il percorso che vi condusse, bensì riproporre il convincimento di un'Europa politica forte nelle sue radici, nelle sue ispirazioni democratiche, solidamente ancorata ai suoi valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e sottolineare la necessità di concludere il passaggio dall'Unione monetaria all'Unione politica. Aggiungevamo che a rafforzare quel convincimento c'era anche il risorgere di nazionalismi che minano le libertà, calpestano la dignità umana e soffocano la democrazia, nonché il timore che accanto all'Europa che abbiamo costruito, ma non compiuto, un'altra ne sorga, che abbia altre stimmate e che minacci, proprio contraddicendolo, il difficile cammino verso l'integrazione politica. Una fotografia premonitrice. Drammaticamente, le nostre inquietudini hanno preso corpo". Lo ha affermato Anna Finocchiaro, presidente di 'Italiadecide', intervenendo alla presentazione del volume 'Una incredibile avventura. A trent'anni da Maastricht', in corso a Palazzo Sant'Andrea a Roma, con l'intervento di Giuliano Amato, presidente della Corte costituzionale, e dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti, senatore a vita e presidente dell'Università Bocconi.

"Quel convincimento sulla necessità di un'Europa politica forte e compiuta -ha aggiunto Finocchiaro- si misura oggi su di uno scenario che vede la guerra nel cuore del continente e l'ambizione russa di segnare un dominio territoriale fondando questa pretesa sulle ragioni del nazionalismo. La crisi ucraina ci ripropone dunque con urgente necessità il tema del senso stesso dell'Unione europea e quello del continuo impegno sul fronte della qualità della democrazia che non tollera l'aggettivo 'illiberale'. Deve essere questo il cuore di una franca discussione politica tra i cittadini, i Parlamenti, i Governi dei Paesi che la compongono”.