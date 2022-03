Covid: Mattarella, 'anziani hanno sofferto molto, ricordare sempre chi non c'è più'

28 marzo 2022 a

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) - "So bene che durante la pandemia la condizione si è fatta particolarmente pesante: si sono interrotti i contatti, le visite, è stato purtroppo indispensabile per stroncare il contagio, ma questo ha fatto soffrire molto gli anziani nella mancanza di contatto con i familiari. Per fortuna è superato, però il ricordo per chi non c'è più, per chi non ha superato il pericolo della pandemia va sempre mantenuto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita all'Azienda pubblica di servizi alla persona -Itis- di Trieste.