Calcio: Mancini, 'Mi sento di restare, volevo vincere Europeo e Mondiale e devo aspettare un attimo'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Cosa mi sento di dare a questa squadra in più? Sul gioco non lo so, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e con i ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti...". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida alla Turchia.