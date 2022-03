Anziani: Mattarella, 'attenzione e cura per loro, preziosi per la società'

28 marzo 2022 a

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) - É "importante per il nostro Paese, come ovunque, un'attenzione, una cura, un'assistenza adeguata per le persone anziane", perchè "gli anziani sono non soltanto un punto di affetto per le altre generazioni, ma sono anche portatori dell'esperienza, dei ricordi, della storia, della trasmissione di conoscenza di vita, e questo li rende preziosi nella vita della società. Per questo è importante la loro cura, l'attenzione e l'accoglienza nei loro confronti, particolarmente quando comincia a diminuire l'autosuffcienza e aumenta la fragilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Trieste l'Azienda pubblica di servizi alla persona -Itis-, dove ha incontrato ospiti ed operatori della struttura.

Il Capo dello Stato ha quindi evidenziato "l'importanza dei luoghi e delle strutture di accoglienza e residenza degli anziani, per garantire loro una rete di supporto di professionalità capaci di assisterli in maniera adeguata, efficiente, efficace". Per questo "è inaccetabile, e richiede una vigilanza e un rigore molto alti, quando emerge la notizia di centri di accoglienza che non trattano in maniera adeguata gli anziani che ospitano" e "alle volte li umiliano nella loro dignità".

Ed è altrettanto "importante sottolineare quanto sia rilevante il lavoro che viene fatto nelle strutture che funzionano, in quelle eccellenti, in quelle che accolgono e assistono davvero e quanto è importante il lavoro di coloro che vi sono addetti, degli operatori, ai quali -ha concluso Mattarella- vorrei esprimere un ringraziamento per la loro attività generosa, con abnegazione, con dedizione, perchè per loro si crea anche un rapporto di affetto per gli anziani con cui operano e questo li porta ad essere particolarmente impegnati per le loro esigenze".

L'Itis di Trieste è un moderno centro di servizi dedicato all'età anziana dove i cittadini possono trovare ogni tipo di servizio legato ai bisogni dell'età anziana, grazie ad un segretariato sociale che permette di orientare le persone in ragione delle necessità e desideri offrendo tutti i diversi servizi inseriti nei livelli essenziali di assistenza nei confronti delle persone anziane fragili.

Vi risiedono sino a 411 anziani e vi lavorano 500 operatori tra dipendenti aziendali e di due cooperative sociali. L'Itis ospita anche al suo interno la facoltà di Fisioterapia dell'Università degli studi di Trieste. L'Azienda è stata giudicata recentemente per qualità dei servizi e degli spazi la seconda miglior struttura per anziani europea nell'ambito di un contest specifico.

Nell'Istituto si trova un'importante pinacoteca di opere classiche e contemporanee e si organizza una rassegna cinematografica denominata “La Stagione del Raccolto” con film incentrati sulla tematica dell'età avanzata.