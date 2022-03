Acque, terreni, aria: i monitoraggi ambientali di MCS sono a 360 gradi

28 marzo 2022 a

(Roma, 28 marzo 2022) - L'azienda, nata nel 1999, specializzata in soluzioni avanzate e servizi per manutenzione di apparati elettronici, assemblaggio di stazioni di collaudo, taratura di strumenti di misura, si occupa anche della misurazione dei parametri per prevenire conseguenze nocive per l'ambiente

Roma, 28 marzo 2022 - Diverse ricerche lo confermano: gli italiani, soprattutto i più giovani, hanno aumentato la loro sensibilità verso i temi di ecosostenibilità, soprattutto nel periodo di pandemia Covid. Secondo una recente indagine il 36% ha smesso di comprare alcuni prodotti a causa del loro impatto negativo sull'ambiente e il 62% degli italiani preferisce comprare prodotti di aziende che dimostrano attenzione all'ecologia.

L'attenzione all'ambiente ha così assunto, per fortuna, sempre più importanza negli ultimi anni anche quando si devono realizzare opere infrastrutturali, la cui esecuzione deve essere sempre eseguita nel pieno rispetto dell'ambiente. Per tale ragione, quando si deve costruire qualsiasi opera, sono previsti monitoraggi ambientali, ossia misurazioni di parametri che servono a prevenire conseguenze nocive per l'ambiente. “I monitoraggi ambientali – spiega Mauro Santilli, titolare dell'azienda MCS di Pomezia, in provincia di Roma - utili anche a valutare e a identificare i livelli di inquinamento dell'ambiente possono essere eseguiti in modo continuativo o a cadenza periodica. Ad esempio, per determinare l'indice di qualità degli ecosistemi fluviali attraverso l'indice di funzionalità fluviale e per tenere sotto controllo le caratteristiche idrologiche dei fiumi e dei torrenti, si ricorre al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee”.

MCS è nata nel 1999 a Pomezia e, oltre ad occuparsi di monitoraggi ambientali e del rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico, offre soluzioni avanzate e servizi per la manutenzione di apparati elettronici, l'assemblaggio di stazioni di collaudo, la topografia applicata per la ricerca del Nord geografico e la taratura degli strumenti di misura.

MCS esegue i monitoraggi ambientali prima e in corso d'opera. L'attività di monitoraggio include il campionamento delle acque e le analisi eseguite in laboratori accreditati. Ma le rilevazioni non riguardano solo le acque. Oggetto dei monitoraggi ambientali possono essere anche i terreni e l'aria. “Le prove di permeabilità in foro nei terreni e l'esecuzione di analisi stratigrafiche, ad esempio – precisa Mauro Santilli - sono incluse nella nostra attività di monitoraggio. I monitoraggi dell'aria, inoltre, coinvolgono la velocità dell'aria, l'umidità e la temperatura, quali fattori microclimatici ambientali. I monitoraggi dell'aria possono servire a valutarne la qualità in relazione alla presenza di lieviti, muffe o di altri agenti inquinanti microbiologici, come il batterio della legionella, ma anche in relazione all'eventuale presenza di tracce di amianto”.

Per qualsiasi informazione si può consultare il sito https://www.mcssrl.info/

Contatti: https://www.mcssrl.info/