M5S: Giarrusso, 'spero oggi ultimo voto su scelte calate dall'alto'**

28 marzo 2022

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Oggi gli iscritti al MoVimento 5 Stelle potranno votare ancora, fino alle 22.00, sulla conferma del Presidente Giuseppe Conte e la ratifica delle sue nomine riguardo i vicepresidenti e i comitati, oltre che sulla scelta di un membro del comitato di garanzia e dei tre nuovi probiviri proposti dal garante Beppe Grillo. Invito caldamente chi non l'avesse ancora fatto a votare, perché avere l'opportunità di esprimersi è sempre importante. Mi auguro anche che questa sia l'ultima volta che il popolo del Movimento venga chiamato ad esprimersi per avallare o meno scelte prese altrove, e che si possa da domani ricominciare a votare scegliendo direttamente i propri rappresentanti all'interno della nuova struttura che il Movimento si sta dando, e non semplicemente dicendo “Sì” o “No” a nomine calate dall'alto". Così l'europarlamentare M5S Dino Giarrusso, in un post su Facebook.

"Abbiamo ancora tantissimo da dare al paese, abbiamo conquiste da difendere e nuovi traguardi da raggiungere insieme ai cittadini che credono sia possibile fare una politica pulita e rivoluzionaria, dunque azzeriamo quanto più possibile le distanze fra la base e chi sta nei palazzi, proprio per evitare -come ha chiesto Conte- di diventare uguali agli altri partiti. Lasciamo dunque che siano gli iscritti a premiare chi davvero rappresenta il territorio, e non che siano le alte sfere a scegliersi fra loro, premiando chi si sa muovere nei palazzi romani e mortificando la base", conclude Giarrusso.