Assalto Cgil: tribunale Roma, no processo a porte chiuse**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Non si farà a porte chiuse il processo per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto durante la manifestazione no green pass dello scorso 9 ottobre a Roma. I giudici della prima sezione penale del Tribunale hanno respinto la richiesta delle difese di celebrare le udienze a porte chiuse. L'udienza di oggi è stata rinviata per il legittimo impedimento di uno degli imputati.

A giudizio, con rito ordinario, ci sono fra gli altri i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, che hanno assistito all'udienza in videocollegamento dal carcere.

Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino con la pm Gianfederica Dito che hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, vengono contestati, a vario titolo, i reati di devastazione aggravata in concorso, quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e per Castellino, Fiore e per l'ex Nar Luigi Aronica anche il reato di istigazione a delinquere. La prossima udienza e' stata fissata per il prossimo 8 aprile.