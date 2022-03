Ucraina: Vereshchuk, '40.000 persone portate in territorio russo'

27 marzo 2022 a

a

a

Kiev, 27 mar. (Adnkronos) - "Le truppe russe stanno portando con la forza civili" ucraini "nei territori occupati o in Russia". Queste le affermazioni della vice premier ucraina e ministro per la Reintegrazione dei territori occupati, Iryna Vereshchuk, riportate stamani da Ukrinform che parla di circa 40.000 ucraini trasferiti da zone di guerra in Ucraina. "La Russia sta creando una 'realtà umanitaria' alternativa e sta cercando di aprire le sue cosiddette 'vie di evacuazione' verso la Russia per gli abitanti di Mariupol - ha detto - La maggior parte dei cittadini non vuole 'fuggire' nel territorio dell'aggressore. E le truppe russe stanno portando con la forza i civili nei territori occupati o in Russia". "Parliamo già di decine di migliaia di ucraini ricollocati con la forza in questo modo", ha aggiunto.