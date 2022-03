Ucraina: Quagliariello, 'Toti mette sinistra di fronte a sue contraddizioni'

27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Nei confronti di Giovanni Toti sta andando in scena il tipico riflesso pavloviano della sinistra ogni volta che viene messa di fronte alle sue contraddizioni. Fra un'invettiva e l'altra ancora non spiegano per quale motivo a una popolazione invasa che cerca di difendersi da un invasore non dovremmo fornire armi di difesa". Così il senatore Gaetano Quagliariello di Italia al Centro.

"Sulla resistenza italiana sono legittime diverse opinioni: si può pensare che fu una guerra di classe, una guerra civile o una guerra patriottica, o tutte e tre le cose insieme. Quello che è incontrovertibile è che all'epoca le armi dagli alleati arrivarono e furono accettate, e che gli alleati giocarono un ruolo preminente nella liberazione del nostro Paese. Punto e basta”.