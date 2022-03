27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Se il governo deciderà di mettere la fiducia sul decreto Ucraina non parteciperò al voto. Se, invece, ci sarà una votazione senza la fiducia, voterò contro l'invio di armi italiane. No all'aumento degli armamenti, no all'Italia co-belligerante". Così su twitter il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli dei 5 Stelle.