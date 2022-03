Ucraina: per bimbi profughi servizi scolastici e ricreativi gratis, al via piano Comune Milano

27 marzo 2022 a

Milano 27 mar. (Adnkronos) - Mense, trasporto scolastico, centri estivi, attività specifiche di supporto per l'apprendimento della lingua italiana e servizi dedicati alla disabilità: è quanto comprende il pacchetto di misure straordinarie per l'accoglienza nei servizi scolastici ed educativi bambini e ragazzi in fuga da zone di guerra, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Milano.

Bambini e ragazzi ucraini potranno, quindi - precisa una nota di Palazzo Marino - accedere gratuitamente ai servizi di refezione scolastica, avranno la possibilità di frequentare i centri estivi e le occasioni educative dell'estate 2022 compresi i soggiorni nelle case vacanze del Comune e, a breve, attività di apprendimento della lingua italiana e ludico-ricreative per avviare percorsi di integrazione.

"Milano - sottolinea la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo - ha già dimostrato in altre precedenti emergenze migratorie ampia apertura e capacità di accoglienza per coloro che fuggono da guerre e persecuzioni e anche di fronte al dramma che sta vivendo la popolazione dell'Ucraina confermiamo l'impegno per misure necessarie a fare fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, a partire dai più piccoli”.