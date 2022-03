Lavoro: Baldino (M5S), 'impensabile no proroga smart per lavoratori fragili'

27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Dal testo del decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale è scomparsa la proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Una scelta che ci ha sorpreso e che non condividiamo, per questo presenteremo senza dubbio un emendamento alla legge di conversione che però necessità anche l'approvazione del Senato, fattore che andrebbe a incidere in maniera negativa sulle tempistiche”. Così sui social Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera.

“Auspichiamo quindi che il Governo intervenga il prima possibile con una norma che possa estenda la proroga e metta in sicurezza le categorie più fragili anche perché è francamente impensabile che non si riescano a trovare coperture e risorse per far rientrare all'interno delle tutele le persone che si trovano in condizione di fragilità”.