Energia: Tajani, 'serve un mercato unico Ue, tetto prezzo gas richiesta giusta'

27 marzo 2022 a

a

a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - La messa al bando di import di gas e petrolio russo "è un'opzione ma dobbiamo stare attenti a ricadute nel Paese. Abbiamo bisogno del gas: finché non c'è alternativa bisogna essere prudenti, fermo restando che non possiamo tentennare con la Russia". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Rai Parlamento.

"Una linea ferma significa poter arrivare a un accordo di pace. Se ci dimostriamo divisi e deboli, Putin rischia di approfittarne - sottolinea Tajani - Non dimentichiamo il nucleare di ultima generazione, è la vera soluzione per l'autonomia energetica dell'Europa".

"Dobbiamo andare avanti nella direzione imboccata, un'Europa che dovrà inevitabilmente cambiare ed essere più unita. Quindi un mercato unico dell'energia, l'acquisto comune come fatto per i vaccini dei prodotti energetici, e questo deve servire a evitare speculazioni all'interno della stessa Ue. Il tetto al prezzo del gas è una richiesta giustissima che Forza Italia sostiene, come sosteniamo la necessità di dar vita a questo fondo per sostenere i rifugiati e difesa comune, settore energetico. Qualcosa che assomigli al Recovery Fund, attraverso i bond. Dobbiamo continuare con l'Europa della solidarietà, è finita la stagione dell'Europa del rigore".