27 marzo 2022 a

a

a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Mi pare che anche i più filo atlantici (come me) debbano ammettere che il modo in cui #Biden parla della Russia è pericoloso e irresponsabile. Passa da una gaffe all'altra senza soluzione di continuità da prima dell'inizio del conflitto in Ucraina". Così Carlo Calenda su twitter.