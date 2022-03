Ucraina: ministro Esteri, 'boicottare aziende che non hanno lasciato la Russia

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato i consumatori di tutto il mondo a boicottare Auchan, Alcampo, Leroy Merlin e Decathlon per essersi rifiutati di lasciare il mercato russo.

"Con il suo rifiuto di cessare le attività commerciali in Russia, Auchan Holding fa una scelta consapevole per continuare a sponsorizzare le atrocità russe in Ucraina e realizzare profitti sanguinosi - ha scritto il ministro su Twitter - Invito tutti i consumatori e i partner di tutto il mondo a boicottare Auchan, Alcampo, Leroy Merlin e Decathlon".

Già alcuni giorni fa Kuleba aveva chiesto il boicottaggio della Renault a causa del rifiuto di interrompere il lavoro in Russia. la casa automobilistica francese aveva annunciato successivamente che avrebbe interrotto il funzionamento del suo stabilimento di Mosca.