Treviso: morto l'83enne picchiato in casa per una rapina

26 marzo 2022 a

Treviso, 26 mar. - (Adnkronos) - Adriano Armellin, 83 anni, è morto questa mattina. Era ricoverato da ieri sera all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere stato picchiato da un rapinatore. Troppo gravi le ferite inferte.

Armellin abitava a Pieve di Soligo (Treviso) e ieri sera un 36enne di origine marocchina si è introdotto in casa sua probabilmente per derubarlo, lo ha picchiato e poi, forse disturbato, è scappato via. Individuato da un vicino della vittima, che ne aveva sentito le urla, l'aggressore è caduto durante la fuga.

Bloccato dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, il 36enne era stato arrestato per tentata rapina aggravata in abitazione e condotto in carcere.