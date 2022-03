Sci: Assoluti, vittoria a sorpresa per Platino in gigante, Bassino e Melesi completano podio

26 marzo 2022 a

Sestriere, 26 mar. - (Adnkronos) - Elisa Platino mette a segno un'impresa nel gigante femminile valevole per i Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la gara fra le porte larghe disputata a Sestriere. La 23enne portacolori del Centro Sportivo Carabinieri ha sorpreso le favorite della vigilia con due manches solide, in cui ha realizzato il quarto e secondo parziale che le sono valsi la vittoria con il tempo complessivo di 2'26″99, con il quale ha preceduto Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito) di 18 centesimi che si era imposta nella specialità nelle ultime due edizioni disputate, al terzo posto la lecchese Roberta Melesi (Fiamme Oro) a 23 centesimi. Fuori dal podio Federica Brignone (Centro Sportivo Carabinieri), quindicesima a metà gara e autrice del miglior tempo nella seconda, che però non le ha permesso di risalire oltre la quarta posizione, seguono Valentina Cillara Rossi e Karoline Pichler.