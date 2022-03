Milano: prorogata a ottobre entrata in vigore nuovi divieti circolazione Area B e C

26 marzo 2022 a

Milano 26 mar. (Adnkronos) - È stata posticipata a ottobre 2022 l'entrata in vigore dei nuovi divieti d'accesso nelle zone a traffico limitato. La decisione è stata presa dalla giunta comunale di Milano, con l'approvazione di una delibera che integra e modifica la disciplina viabilistica di Area B e di Area C, in vista della fine dello stato di emergenza per Covid-19 previsto per il prossimo 31 marzo, al quale faceva riferimento un'ordinanza del settembre 2021, che differiva l'entrata in vigore di alcuni divieti programmati.

La delibera posticipa al 1° ottobre 2022 l'entrata in vigore dei divieti di accesso in Area C che erano previsti per il 2021: "in particolare - precisa in una nota Palazzo Marino - si tratta dei veicoli trasporto persone Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con Fap (filtro anti-particolato, ndr) di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045g/km, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel".

Dal prossimo ottobre i veicoli diesel Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 potranno circolare in Area B, dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, aderendo al progetto integrato MoVe-In/Area B.

Ai veicoli soggetti ai divieti ambientali entrati in vigore a decorrere dall'11 gennaio 2021 è concesso di usufruire della deroga dei cinquanta giorni di accesso, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2023.

“La fine dell'emergenza sanitaria è imminente – spiega l'assessora alla Mobilità Arianna Censi – e l'entrata in vigore delle norme, dopo la proroga del settembre scorso, necessita di una adeguata e preventiva comunicazione. Inoltre, per coerenza con l'abituale data del primo ottobre, indicata da sempre come quella di introduzione delle nuove regole, è stato deciso di protrarre all'autunno i divieti previsti per le Ztl milanesi”.