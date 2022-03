Milano: derubano donna fuori da locale e la spingono per scappare, 2 arresti per rapina

26 marzo 2022 a

Milano 26 mar. (Adnkronos) - Derubano una donna seduta fuori da un locale in zona Navigli, poi la spingono e ingaggiano una rissa con il marito di lei. Per questo due giovani algerini di 19 e 23 anni sono stati arrestati per rapina alle 22.30 di ieri sera dagli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di contrasto alla criminalità diffusa nelle zone della movida. La coppia, due italiani di 49 e 48 anni, stava cenando sui tavoli esterni di un locale di via Vigevano, quando i due algerini si sono avvicinati: mentre uno faceva da palo, il complice ha afferrato la borsa della donna appoggiata su una sedia, prima di allontanarsi.

La donna si è però immediatamente accorta del furto e li ha raggiunti, ma i due per guadagnarsi la fuga l'hanno spinta. A quel punto è intervenuto il marito in soccorso ed è iniziata una colluttazione con i due rapinatori, interrotta dall'arrivo degli agenti, che li hanno arrestati.

La coppia di vittime non ha richiesto cure mediche. I due algerini, entrambi pregiudicati e gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso e portati nel carcere di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria. La borsa è stata restituita alla proprietaria.