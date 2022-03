M5S: Conte, 'no aumento massiccio spese militari, sì a rinnovabili'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Sarò il presidente di un M5S saldo nella sua esperienza di governo ma che non perde mai la sensibilità per ascoltare la voce di chi non viene ascoltato. Che dice no all'aumento massiccio delle spese militari a carico del bilancio dello Stato soprattutto in un momento del genere. Ma diremo sì a investimenti shock sulle rinnovabili e a sostegno senza precedenti di imprese e lavoratori in crisi". Così Giuseppe Conte in un video sui social in vista del voto di domani e dopo sulla leadership e struttura M5S.

"Sarò il presidente di un M5S che lotta per i lavoratori che hanno paghe da fame, che ancora aspettano una legge per il salario minimo. Di un M5S che non fa spallucce di fronte a contratti precari di un mese o addirittura di un giorno, non è questa l'Italia che vogliamo".

"Che lascia le centrali nucleari e al carbone fuori dai programmi di sviluppo. Sarò presidente di un M5S preoccupato e indignato a fronte di un milione di operazioni rinviate e a 20 milioni di esami diagnostici posticipati per via del Covid. All'Italia serve una forza politica che si batta per garantire ai giovani un protezione sociale per vivere con dignità. Oggi più che mai serve all'Italia la forza del M5S".