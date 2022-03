Lavoro: Fratoianni, 'Ita condannata dal Tribunale per aver discriminato donne in gravidanza'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Abbiamo visto nei mesi scorsi il comportamento quotidiano dei vertici di Ita e del suo presidente: disprezzo verso il Parlamento, arroganza nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti della compagnia aerea. Una società completamente pubblica, con vertici nominati dal governo, che ora è stata condannata - come rivela unico quotidiano a farlo, purtroppo, Il Manifesto - per aver discriminato le donne in gravidanza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Una società dello Stato che discrimina le donne come si legge nella sentenza 'risulta provato che la società Ita ha adottato un comportamento discriminatorio nelle assunzioni escludendo completamente le lavoratrici in gravidanza' e che ordina 'a Italia Trasporto Aereo la cessazione del comportamento illegittimo consistente nell'esclusione delle candidate in gravidanza e puerperio dalla selezione per le assistenti di volo; a condannare Ita al pagamento di 22 mila euro a ciascuna a titolo risarcitorio oltre al pagamento delle spese".

“Il collega Fassina - prosegue il leader di SI - ha già preannunciato un'interrogazione parlamentare al governo, l'ennesima, che lunedì sottoscriverò anch'io. Contemporaneamente chiedo però ai ministri Orlando e Bonetti (evito il ministro Giorgetti, perchè tanto sappiamo come si comporta la Lega con i lavoratori e le lavoratrici) una cosa: per voi è tutto normale? Non pensate di intervenire? Oltre alle belle parole nei convegni e nelle interviste servono fatti. E agli amici del M5S e del Pd dico - conclude Fratoianni - volete fare passare sotto silenzio ancora una volta anche questo episodio da parte di un vertice e di un presidente che da tempo dovevano essere accompagnati alla porta per come si sono e si stanno comportando nella svendita della compagnia aerea del nostro Paese?”.