Calcio: Mihajlovic, 'torno ad affrontare la malattia, gli darò un'altra lezione'

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - "Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa". Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa da Casteldebole, sede del centro sportivo dei rossoblù. "Questa volta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me… Va bene, sono qui: se non gli è bastata la prima lezione, gliene daremo un'altra", aggiunge il tecnico serbo.