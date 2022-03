Calcio: Macedonia del Nord, tifosi in delirio a Skopje per la Nazionale

26 marzo 2022 a

Skopje, 26 mar. - (Adnkronos) - Festa grande a Skopje dopo l'impresa della Macedonia del Nord contro l'Italia. Nella tarda serata di ieri diverse migliaia di persone in festa si sono radunate nella piazza centrale della capitale per celebrare la Nazionale, reduce dalla vittoria di Palermo che ha estromesso gli Azzurri dai playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tutti presenti con sciarpe e bandiere per dare la carica alla squadra del ct Blagoja Milevski, che martedì 29 marzo si giocherà in Portogallo la finale dei playoff e la possibilità di ottenere una storica qualificazione ai Mondiali.

Entusiasmo alle stelle che ha coinvolto anche tutti i giocatori della Macedonia del Nord, che all'arrivo nella piazza centrale di Skopje sono scesi dall'autobus che li trasportava per ringraziare i tifosi. Dopo parecchi cori cantati dai presenti, a prendere la parola è stato il capitano della Nazionale, Stefan Ristovski, che ha fatto una promessa ai suoi connazionali: "Adesso abbiamo un'altra partita davanti a noi - ha detto il difensore -, vogliamo promettervi che daremo il massimo come abbiamo già fatto con l'Italia".