Calcio: Clooney, 'mi piacerebbe comprare il Derby County'

Londra, 26 mar. - (Adnkronos) - "Mi piacerebbe comprare il Derby County e poter aiutare Wayne Ronney". Così il divo di Hollywood George Clooney nel corso di un'intervista a Derbyshire Life dove svela la sua passione per i 'Rams' allenati dall'ex stella del Manchester United Wayne Rooney e il suo obiettivo di acquistarli.

“Il Derby ha una grande squadra di calcio con una storia fantastica e sono sicuro che ci sia anche un grande futuro -aggiunge l'attore statunitense-. So che ci sono stati problemi negli ultimi tempi, ma tutto può essere risolto e date le circostanze la squadra ha lavorato molto duramente e ha giocato bene. Il mio interesse per il calcio è sicuramente cresciuto negli ultimi anni e alcuni anni fa mi è stato chiesto se volevo essere coinvolto in un consorzio per cercare di acquistare il Malaga. Era una prospettiva piuttosto eccitante, ma alla fine è fallita. Forse possedere una squadra di calcio è la cosa migliore dopo giocare in una. Forse, un giorno”.

“Ho conosciuto i Rams grazie a Jack O'Connell alcuni anni fa, mentre stavamo girando un film insieme. Era così appassionato della sua squadra, ha seguito il Derby County per tutta la vita -ricorda Clooney-. Gli ho fatto alcune domande e non c'è stato modo di fermarlo, ama davvero il club e ne sa così tanto. Lo ammiravo mentre ascoltavo la storia del club, è stato piuttosto intrigante e ha acceso la mia immaginazione. Da allora lo seguo. Quando il Derby un giorno tornerà in Premier League renderà molte persone molto felici, me compreso”.