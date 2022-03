Bergamo: scippano una donna, arrestata coppia di fidanzati

26 marzo 2022 a

a

a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Treviglio, in provincia di Bergamo, una coppia di fidanzati per aver scippato una donna. I militari, nel corso di un servizio di controllo attivato dopo una serie di scippi, hanno bloccato un uomo di 43 anni che, dopo aver seguito la vittima per le vie del centro della cittadina, le aveva strappato la borsetta. I carabinieri hanno arrestato anche la complice, una donna di 37 anni, e hanno portato entrambi nel carcere di Bergamo. Le indagini continuano per accertare la responsabilità dei due in altri episodi di rapina e furto avvenuti a Treviglio nelle ultime settimane.