Basket: Nba, Miami ko in casa con New York mette a rischio il 1° posto a Est

Miami, 26 mar. - (Adnkronos) - Pesante sconfitta casalinga per Miami (47-27) che cede 111-103 contro i Knicks (32-42). Terzo ko di fila per la squadra della Florida che viene travolta negli ultimi 11 minuti: avanti di 17 lunghezze, incassa un inatteso 38-13 di parziale - ispirato da un Immanuel Quickley che realizza 20 dei suoi 23 punti nell'ultima frazione, a cui si unisce un RJ Barrett da 18 con 17 tiri. Non bastano a Miami invece i 30 punti di Jimmy Butler e i 17 a testa di Kyle Lowry e Bam Adebayo: le sconfitte adesso sono 27, le stesse di Milwaukee e Philadelphia ormai a ridosso in classifica.