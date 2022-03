26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Ci accendiamo per chiedere gli interventi, ma non siamo disposti a pagare i costi di questi interventi. E la pace vive sul campo, nella responsabilità. Parole profetiche, di Nino Andreatta. Che parlano all'oggi. Mentre ne ricordiamo i suoi 15 anni dalla scomparsa”. Così su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella Segreteria del Pd.