Ucraina: Moles, 'libertà informazione sacrosanta, solidarietà a La Stampa'**

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “All'ambasciatrice russo in Italia Sergey Razov, che ha querelato il quotidiano La Stampa, dovrebbe essere chiaro, dopo anni di presenza in Italia, che il nostro è un Paese libero, indipendente e democratico, in cui la libertà di stampa è garantita dalla Costituzione ed è sacrosanta". Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

"Sono proprio questi i valori, libertà e democrazia, sui quali si basa la nostra società ed è anche per difendere tali principi che abbiamo scelto da che parte stare. Al direttore Massimo Giannini e a tutta la redazione de La Stampa esprimo la mia piena solidarietà nella certezza che continueranno a lavorare con la professionalità di sempre senza farsi minimamente intimidire”.