Ucraina: Mattarella, 'forze armate impegnate per pace e rispetto diritto internazionale'

25 marzo 2022 a

a

a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Le forze armate sono chiamata a concorrere alla salvaguardia dello stato democratico e delle regole della comunità internazionale che rappresentano la condizione essenziale per la pace e lo sviluppo dei popoli. E' quanto ci ha riproposto sia la difficile condizione vissuta prima per effetto della pandemia e ora con grave crisi internazionale prodotta dalla guerra arrecata dalla Russia verso l'Ucraina e che vede le nostre forze armate impegnate insieme ai paesi dell'Alleanza e dell'Ue per vigilare e contribuire al ritorno alla pace e al rispetto del diritto internazionale". Lo ha detto Presidente Mattarella incontrando una rappresentanza dell'Aeronautica Militare e il Capo di Stato Maggiore in occasione del 99° anniversario di fondazione.