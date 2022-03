25 marzo 2022 a

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) - "Esprimo la mia gratitudine e del governo al Santo Padre, e sottolineo che noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando certamente, gli altri leader anche. Alcuni "hanno avuto colloqui con Putin e anch'io ne avrò. Non siamo in guerra perché si segue un destino bellico, si vuole la pace". Lo puntualizza il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles.