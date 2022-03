Ucraina: consigliere Zelensky, 'intensità attacchi minore rispetto ai giorni scorsi'

25 marzo 2022 a

Milano 25 mar. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore non ci sono stati grandi cambiamenti: sono in corso azioni tattiche nelle quali è in vantaggio l'Ucraina. Il nemico ha cercato di colpire tutto il territorio del paese con razzi e missili aerei, ma loro intensità è minore rispetto ai giorni scorsi". Così il consigliere dell'ufficio del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, nel briefing sull'andamento dei combattimenti.

"Mariupol e Cernihiv resistono eroicamente", ha detto Arestovych, rivolgendo poi un "ringraziamento particolare alla difesa territoriale della città di Slavutych, che è riuscita resistere al tentativo di assalire la città".