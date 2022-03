Saipem, ribadito focus su transizione energetica ed economia circolare

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Saipem vuole giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica e nell'economia circolare focalizzandosi in particolare sulla realizzazione di impianti modulari nella filiera per la cattura del carbonio, sul riciclo della plastica e nello sviluppo di tecnologie robotiche di tipo subsea. In particolare, nel settore CCUS Saipem ha le tecnologie per servire tutta la filiera a partire dalla cattura, al trasporto fino alla perforazione dei pozzi per accedere alle unità geologiche in cui sequestrare la CO2. Nell'orizzonte di piano il Gruppo si aspetta di generare acquisizioni di progetti pari a circa 1,3 miliardi di euro in queste tecnologie. Lo prevede l'aggiornamento del piano strategico approvato ieri dal cda del gruppo.