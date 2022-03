Pd: domani Agorà su giovani e precariato con Letta e Orlando

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Cinque proposte per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: su questo tema si terrà domani, sabato 26 marzo, a Milano un'Agorà dei Giovani Democratici con, tra gli altri, il capodelegazione al Parlamento europeo Brando Benifei, la deputata e responsabile Missione giovani nella segreteria Pd Chiara Gribaudo, Caterina Cerroni e Raffaele Marras, coordinatrice e coordinatore nazionale dei Giovani Democratici e la segretaria della federazione Pd di Milano Silvia Roggiani.

È previsto un videomessaggio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Chiuderà l'Agorà, in collegamento, il Segretario del Pd, Enrico Letta.

Si tratta di appuntamento ibrido, ospitato dai GD di Milano, per consentire a quante più ragazze e ragazzi di partecipare: l'agorà si terrà dalle 15.30, presso l'Arci Corvetto (e online su zoom). Dalle 16 alle 17,30 cinque gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da due federazioni dei Giovani Democratici, lavoreranno su Formazione e orientamento, lavoro autonomo e sfruttamento (professioni e partite IVA), qualità del lavoro, parità di genere e mobilità territoriale con opportunità eguali in tutto il Paese. Ogni gruppo avrà ospiti specifici legati al tema, la maggior parte dei quali saranno under 35. Dalle 18 alle 19 e 30, infine, i coordinatori presenteranno le 5 proposte in plenaria al Segretario Letta.