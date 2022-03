25 marzo 2022 a

Milano 25 mar. (Adnkronos) - Un pedone di 61 anni è stato investito da un'auto questo pomeriggio intorno alle 15.30 in via Arturo Danusso, nella periferia sud di Milano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Polizia locale e 118, con automedica e ambulanza. Il 61enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, con un trauma cranico commotivo e un trauma all'arto superiore.