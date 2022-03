Mantova: scontro tra auto e scooter a Rodigo, grave 55enne

25 marzo 2022 a

Milano 25 mar. (Adnkronos) - Un motociclista di 55 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essersi scontrato con un'auto a Rodigo, in provincia di Mantova.

L'incidente è avvenuto alle 13.45 circa in via Cantarana, a quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso e ambulanza. Il 55enne ha riportato un trauma cranico e uno alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia.

L'automobilista, una donna di 41 anni, è stata invece trasportata in codice verde all'ospedale di Mantova per un trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia locale.