Energia: Draghi, 'in conclusioni Consiglio Ue possibilità di acquisti gas congiunti'

25 marzo 2022 a

a

a

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) - "Il gas liquido si può comprare ovunque, quindi uno non è agganciato alla produzione russa, mentre il gas viene con i tubi. L'idea di mettere un tetto ai prezzi segue lo stesso ragionamento dall'altra parte. Si può mettere perché il fornitore ha solo un cliente, quello che sta dall'altra parte del tubo, cioè l'Europa, che per inciso è il più grosso acquirente di gas naturale del mondo quindi ha un forte potere di mercato. Per questo la presidente von der Leyen ha proposto la possibilità di acquisti congiunti che vengono coordinati dalla Commissione europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.