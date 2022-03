Calcio: Moggi, 'azzurri stanchi e presuntuosi'

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "Le cause della sconfitta di ieri sera sono dovute alla stanchezza dei giocatori e all'aver sottovalutato l'avversario con troppa presunzione". Luciano Moggi all'Adnkronos spiega così la sconfitta dell'Italia per 1-0 contro la Macedonia del Nord che estromette per la seconda volta di fila gli azzurri dal mondiale. "I giocatori dopo aver vinto l'Europeo non sono più scesi in campo con il furore agonistico che avevano messo in campo la scorsa estate pensando di essere forti ma la presunzione non calcio è pericolosa e lo abbiamo visto ieri sera", aggiunge l'ex direttore generale della Juventus.