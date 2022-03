Ucraina: Migliore (Iv), 'da Razov intimidazioni e ribaltamento della realtà, è la guerra ibrida'**

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Tutte le affermazioni, tutte le cose che vengono dette e fatte sul piano comunicativo dall'ambasciatore russo e dalle varie fonti di disinformazione russe fanno parte della guerra ibrida che la Russia propone nei confronti di chi, ovviamente, la sta duramente contrastando". Gennaro Migliore, capogruppo di Italia viva in commissione Esteri della Camera, commenta così le dichiarazioni di stamattina alla stampa dell'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov.

"Facciamo molta fatica a non comprendere che la querela annunciata nei confronti della 'Stampa' sia un atto intimidatorio nei confronti di un giornale libero, peraltro anche strumentale perchè quell'articolo non era certo una istigazione ad uccidere Putin", spiega Migliore all'Adnkronos.

Razov esprime "preoccupazione" perchè le armi che l'Italia invia a Kiev uccideranno cittadini russi, che ne pensa di questa affermazione? "Cittadini russi che, con l'elmetto e i carri armati, stanno sparando su città e civili inermi. Siamo di fronte a una palese violazione dei diritti fondamentali", replica il deputato di Iv.

(Adnkronos) - Migliore sottolinea: "Onestamente, mi sembra chiaro ci sia un orientamento molto forte nel cercare un ribaltamento della realtà. Il problema sono quelli che in Italia tendono ad assumere una posizione di equidistanza tra le due versioni. Tant'è che l'ambasciatore sostiene che bisogna anche sentire la campana russa, come se non fosse quella di chi sta aggredendo. Il punto è che la parità delle due posizioni non esiste, non c'è nessun cittadino russo che viene minacciato dagli ucraini. Ci sono solo dei soldati invasori e, come dice Liliana Segre, contro gli invasori si combatte. E chi siamo noi per dire a chi sta difendendo la propria casa di arrendersi? Poi, è chiaro che siamo tutti qui a cercare di investire in una soluzione diplomatica".