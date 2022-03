25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La libertà di stampa e di opinione è un valore assoluto che non può essere messo in discussione. La mia solidarietà a La Stampa e al suo direttore Massimo Giannini che in questi giorni raccontano con puntuale professionalità le atrocità dell'invasione russa dell'Ucraina". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter.