Varese: uccide i due figli e si suicida (2)

(Adnkronos) - I carabinieri di Luino si trovano ancora sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la madre a trovare i due bambini, dopo che questi avevano trascorso la notte a casa del padre. L'uomo e la donna, secondo i giornali locali, erano in fase di separazione. L'uomo avrebbe ucciso i due figli con un'arma da taglio, prima di rivolgerla su di sé. Il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto che constatare il decesso dei tre.