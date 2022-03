Varese: uccide figli e si suicida, era separato da due settimane

24 marzo 2022 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Si erano separati da circa due settimane i genitori dei due bambini uccisi dal padre a Mesenzana, in provincia di Varese. La tragedia, spiega il procuratore di Varese, Daniela Borgonovo, in una nota, è stata scoperta dalla madre, che doveva recuperare i figli che erano rimasti a dormire dal padre. Dai primi accertamenti dei carabinieri di Varese, è emerso che "il marito soffriva da tempo di problemi psichiatrici e che non accettava la separazione dalla moglie, che tormentava", ma non risultano precedenti giudiziari e di polizia.

I due figli, una ragazzina di 13 anni e un bambino di 7 anni, sono stati uccisi con una coltellata al cuore. Poi il padre si è ucciso allo stesso modo.