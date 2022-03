24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Dovremo raddoppiare gli sforzi per sostenere l'Ucraina, perché Putin non deve vincere questa guerra. E' molto importante per tutti noi, per la sicurezza della Nato. Abbiamo bisogno di discutere come aumentare al nostra spesa nella difesa e come farlo in maniera sapiente". Lo ha detto la premier estone, Kaja Kallas, al suo arrivo al vertice straordinario della Nato a Bruxelles.