Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Nessuno in Europa, anche quei Paesi che sono lontani dal confine diretto con la Russia, sono sicuri oggi. Questa è una sfida. Questa e' una sfida per l'intera visione dei principi democratici del mondo e certo non possiamo perderla". Lo ha detto il premier della Lituania Gitanas Nauseda arrivando al vertice straordinario della Nato a Bruxelles.