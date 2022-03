24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Ci saranno gravi conseguenze in caso di un attacco chimico in Ucraina". Lo ha detto il premier belga, Alexander De Croo, rispondendo alle domande dei cronisti al suo arrivo al summit straordinario della Nato a Bruxelles. "La Nato non è coinvolta in guerra e non sarà coinvolta - ha poi puntualizzato - ma continuiamo a sostenere l'Ucraina e indebolire la Russia".