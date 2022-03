Ucraina: Acerbo (Prc), 'con Orsini editto bulgaro del Pd'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "È inquietante che la Rai obbedisca in maniera pavloviana agli editti bulgari del Pd. La censura verso Orsini puzza di regime. Parlamentari Pd già noti per i furori renziani come Andrea Romano e Valeria Fedeli invocano la censura e la Rai esegue. Ho posizioni politiche e ideali assai distanti da Orsini e non sempre ne condivido analisi ma non posso che esprimere preoccupazione se persino i docenti della Luiss diventano oggetto di censura in questo Paese". Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista.